Звезды "Во все тяжкие" готовы сыграть в финальном сезоне "Лучше звоните Солу"

Новости культуры:Брайан Крэнстон и Аарон Пол рассказали о возможности возвращения своих героев в новом шестом сезоне сериала "Лучше звоните Солу".

Исполнители главных ролей в сериале "Во все тяжкие" Брайан Крэнстон и Аарон Пол, исполнившие роли Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана, обсудили возможность появления своих персонажей в шестом сезоне сериала "Лучше звоните Солу", который является спин-оффом и приквелом "Во все тяжкие".

Аарон Пол во время пресс-конференции, которую он проводил в Instagram, на вопрос о возможности еще одного полнометражного фильма про Пинкмана ответил: "Не думаю, что такой фильм будет снят. "Путь" (El Camino) стал финалом истории Джесси. Не исключаю, что во вселенной "Во все тяжкие" есть еще не рассказанные истории. Так что кто знает, как оно повернется дальше".

К конференции удаленно подключился Крэнстон и спросил, что Полу известно о планах на съемки. Пол ответил: "Нет, я лишь говорю, что все эти проекты происходят в одной вселенной. Может, там есть еще одна история для нас? Точно ведь есть. Знаю ли я, будет ли снята эта история? Нет. Должна ли она быть снята? Я не знаю. Но ведь ты знаешь, у кого есть ответы на эти вопросы. Нас всегда спрашивают, появятся ли в "Лучше звоните Солу" Уолтер и Джесси. Я не знаю, сколько раз мы должны сказать Винсу Гиллигану, что готовы сделать это. Может, он просто нас разлюбил? Если Винс постучится кому-нибудь из нас в двери со словами, что мы нужны на съемочной площадке, в то же мгновение мы уже будет там, готовые сниматься".

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Крэнстон возразил: "Ну нет. Я бы все же сказал: "Какого черта ты делаешь у моих дверей? Мы на карантине, прекрати стучать".

Создатель вселенной "Во все тяжкие" Винс Гиллиган ранее заявлял, что у него нет планов продолжать историю после окончания шестого сезона "Лучше звоните Солу".