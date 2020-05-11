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Каннский кинофестиваль окончательно отменили

Каннский кинофестиваль окончательно отменили
00:13 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости культуры:Каннский кинофестиваль в 2020 году решили не проводить.

Каннский кинофестиваль в 2020 году не состоится.

Об этом сообщил представитель оргкомитета, сообщает Медуза со ссылкой на Variety.

Режим ЧС из-за эпидемии коронавируса во Франции продлили как минимум до 10 июля.

Поэтому, по словам собеседника издания, провести фестиваль даже осенью будет крайне сложно. От идеи сделать Канны виртуальными организаторы отказались сразу.

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Вместе с тем, отобранные на конкурс фильмы покажут на других фестивалях, в том числе в Венеции. Список кинолент огласят в начале июня. Фестиваль был запланирован на 12-23 мая. В марте оргкомитет назвал новый срок проведения - конец июня, отметив, что это предварительное решение.

 

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Франция, Фестиваль, Карантин, Каннский кинофестиваль.
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