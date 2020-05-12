Культовую "настолку" Dungeons & Dragons экранизируют: за работу взялся продюсер "Мстителей"

Новости культуры:Продюсер "Мстителей" возглавит экранизацию "Подземелья драконов".

Крупнейший производитель игрушек - компания Hasbro в сотрудничестве со студией Paramount Pictures готовит экранизацию игры "Подземелье драконов". Как стало известно изданию Geek Tyrant, в качестве исполнительного продюсера проект возглавит Джереми Латчем, многие годы сотрудничавший с компанией Marvel.

В его активе такие фильмы, как "Мстители", "Стражи Галактики" и "Человек-паук: Возвращение домой". Ранее было объявлено, что режиссерами и сценаристами станут Джонатан М. Голдштейн и Джон Фрэнсис Дейли, также работавшие над фильмами по мотивам комиксов Marvel.

Изначально релиз "Подземелья драконов" был запланирован на 2021 год. Но из-за вспышки коронавируса нового типа Paramount перенесла выход картины на 27 мая 2022 года. Съемочный график пока не анонсировался. Неизвестно также, кто сыграет главные роли. В 2016 году сообщалось, что в проекте будет задействован актер Энсел Эльгорт. Останется ли он в актерском составе фильма Paramount, не уточнялось.

Игра "Подземелье драконов" была выпущена в 1974 году, а первая попытка снять по ее мотивам полнометражный фильм предпринята в 2000 году. Попытка оказалась неудачной: картина была разгромлена кинокритиками и не привлекла особого внимания зрителей.