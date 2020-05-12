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Боба Фетт появится в "Мандалорце": его сыграет актер из "Атаки клонов"

Боба Фетт появится в "Мандалорце": его сыграет актер из "Атаки клонов"
02:33 Сегодня Телеграф kinonews Фото: Твиттер

Новости культуры:Звезда "Атаки клонов" сыграет Бобу Фетта.

В актерском составе второго сезона сериала "Мандалорец" произошло важное пополнение. Издание The Hollywood Reporter, утверждает, что к нему присоединился знакомый всем поклонникам "Звездных войн" Темуэра Моррисон, сыгравший во втором полнометражном эпизоде наемника Джанго Фетта, по образу и подобию которого были изготовлены клоны.

В продолжении сериала ему досталась роль культового охотника за головами Бобы Фетта. Как известно, последний также являлся клоном, но, в отличие от них, рос с нормальной для людей скоростью и был лишен программируемого модуля для беспрекословного подчинения "приказу 66".

Боба Фетт появлялся ранее в оригинальной трилогии "Звездные войны". Именно он доставляет замороженного Хана Соло гангстеру Джаббе Хатту, а затем попадает в пасть пустынного чудовища - сарлакка. Напомним, что на определенном этапе развития киновселенной планировалось создать полнометражный спин-офф, посвященный Боббе Фетту, но в итоге студия Lucasfilm отказалась от этого проекта.

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Второй сезон "Мандалорца" будет представлен поклонникам саги осенью 2020 года. Его съемки удалось завершить еще до вспышки коронавируса, которая остановила все кинопроизводство.

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Все по теме:

Звездные войны, Сериалы, Мандалорец, Темуэра Моррисон.
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