"Папаньки" 2 сезон: сериал, который заставит смеяться каждого

Сюжет сериала
Комедийный сериал расскажет историю четырех друзей, живущих в одном доме. Каждый из них – молодой папаша, который сталкивается с проблемами отцовства и имеет свои недоразумения с женой. Всем мужчины делятся друг с другом, что напомнило зрителям сериал "Секс и город".
Во 2 сезоне главные герои встретятся через пол года после последних событий. "Папаньки" будут ждать новых приключений, которые им подарит семейная жизнь. Так, в семье Егора и Светы возникнут финансовые трудности. Будет добавлять проблем отцу и его сын Игорь, привыкший к роскошной жизни.
Фото: https://www.instagram.com/p/B_9eJshlnTA/
А вот у ловеласа Саши появится взрослый сын. Мужчина не был готов к семейным отношениям, однако вживаться в роль папы придется достаточно быстро.
Немало курьезных ситуаций произойдет и в жизни многодетного папаши Жени Малышева. Его жена решила вернуться в семью, не зная, что для нее подготовила ее "любимая" свекровь.
Фото: https://www.instagram.com/p/B_9lUuAFtwY/
В то же время Никита и его жена Ира только стали родителями. Влюбленная пара переживает непростой этап в жизни каждого: все их планы меняет ребенок, который требует всего внимания взрослых. Ко всему и на работе у Никиты не все в порядке, поэтому его нервы уже на грани.
Фото: https://www.instagram.com/p/B_9uw4elTM_/
Главные актеры и роли:
Егор Крутоголов – Егор
Евгений Гашенко – Никита
Евгений Сморигин – Женя
Андрей Фединчик – Саша
Лилия Ребрик – Света, жена Егора
Ольга Арутюнян – Ирина, жена Никиты
Ольга Атанасова – жена Жени Малышева
Виктория Булитко – коллега Никиты из банка
Надежда Кондратовская – мама Жени Тамара Брониславовна
У сериала "Папаньки" также сыграли дети. В частности, первые роли получили:
Демьян Шиян – Игорь
Кира Подольская – Яна
Алексей Сморигин – Макс
Вероника Лукьяненко – Виктория
Анжелика Ешбаева – дочь Никиты
График выхода серий 2 сезона "Папаньки"
Премьера сериала "Папаньки 2" состоялась на телеканале СТБ 11 мая. Известно, что 2 сезон будет состоять из 16 эпизодов, которые будут транслироваться с понедельника до пятницы.