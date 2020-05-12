"Папаньки" 2 сезон: сериал, который заставит смеяться каждого

Новости культуры:В Украине стартовал показ 2 сезона развлекательного сериала "Папаньки".

Сюжет сериала

Комедийный сериал расскажет историю четырех друзей, живущих в одном доме. Каждый из них – молодой папаша, который сталкивается с проблемами отцовства и имеет свои недоразумения с женой. Всем мужчины делятся друг с другом, что напомнило зрителям сериал "Секс и город".

Во 2 сезоне главные герои встретятся через пол года после последних событий. "Папаньки" будут ждать новых приключений, которые им подарит семейная жизнь. Так, в семье Егора и Светы возникнут финансовые трудности. Будет добавлять проблем отцу и его сын Игорь, привыкший к роскошной жизни.

Фото: https://www.instagram.com/p/B_9eJshlnTA/

А вот у ловеласа Саши появится взрослый сын. Мужчина не был готов к семейным отношениям, однако вживаться в роль папы придется достаточно быстро.

Немало курьезных ситуаций произойдет и в жизни многодетного папаши Жени Малышева. Его жена решила вернуться в семью, не зная, что для нее подготовила ее "любимая" свекровь.

Фото: https://www.instagram.com/p/B_9lUuAFtwY/

В то же время Никита и его жена Ира только стали родителями. Влюбленная пара переживает непростой этап в жизни каждого: все их планы меняет ребенок, который требует всего внимания взрослых. Ко всему и на работе у Никиты не все в порядке, поэтому его нервы уже на грани.

Фото: https://www.instagram.com/p/B_9uw4elTM_/

Главные актеры и роли:

Егор Крутоголов – Егор

Евгений Гашенко – Никита

Евгений Сморигин – Женя

Андрей Фединчик – Саша

Лилия Ребрик – Света, жена Егора

Ольга Арутюнян – Ирина, жена Никиты

Ольга Атанасова – жена Жени Малышева

Виктория Булитко – коллега Никиты из банка

Надежда Кондратовская – мама Жени Тамара Брониславовна

У сериала "Папаньки" также сыграли дети. В частности, первые роли получили:

Демьян Шиян – Игорь

Кира Подольская – Яна

Алексей Сморигин – Макс

Вероника Лукьяненко – Виктория

Анжелика Ешбаева – дочь Никиты

График выхода серий 2 сезона "Папаньки"

Премьера сериала "Папаньки 2" состоялась на телеканале СТБ 11 мая. Известно, что 2 сезон будет состоять из 16 эпизодов, которые будут транслироваться с понедельника до пятницы.