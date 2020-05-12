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"Папаньки" 2 сезон: сериал, который заставит смеяться каждого

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"Папаньки" 2 сезон: сериал, который заставит смеяться каждого
14:06 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости культуры:В Украине стартовал показ 2 сезона развлекательного сериала "Папаньки".

Сюжет сериала

Комедийный сериал расскажет историю четырех друзей, живущих в одном доме. Каждый из них – молодой папаша, который сталкивается с проблемами отцовства и имеет свои недоразумения с женой. Всем мужчины делятся друг с другом, что напомнило зрителям сериал "Секс и город".

Во 2 сезоне главные герои встретятся через пол года после последних событий. "Папаньки" будут ждать новых приключений, которые им подарит семейная жизнь. Так, в семье Егора и Светы возникнут финансовые трудности. Будет добавлять проблем отцу и его сын Игорь, привыкший к роскошной жизни.

Фото: https://www.instagram.com/p/B_9eJshlnTA/

А вот у ловеласа Саши появится взрослый сын. Мужчина не был готов к семейным отношениям, однако вживаться в роль папы придется достаточно быстро.

Немало курьезных ситуаций произойдет и в жизни многодетного папаши Жени Малышева. Его жена решила вернуться в семью, не зная, что для нее подготовила ее "любимая" свекровь.

Фото: https://www.instagram.com/p/B_9lUuAFtwY/

В то же время Никита и его жена Ира только стали родителями. Влюбленная пара переживает непростой этап в жизни каждого: все их планы меняет ребенок, который требует всего внимания взрослых. Ко всему и на работе у Никиты не все в порядке, поэтому его нервы уже на грани.

Фото: https://www.instagram.com/p/B_9uw4elTM_/

Главные актеры и роли:

  • Егор Крутоголов – Егор

  • Евгений Гашенко – Никита

  • Евгений Сморигин – Женя

  • Андрей Фединчик – Саша

  • Лилия Ребрик – Света, жена Егора

  • Ольга Арутюнян – Ирина, жена Никиты

  • Ольга Атанасова – жена Жени Малышева

  • Виктория Булитко – коллега Никиты из банка

  • Надежда Кондратовская – мама Жени Тамара Брониславовна

У сериала "Папаньки" также сыграли дети. В частности, первые роли получили

У "Королев крика" будет третий сезон

  • Демьян Шиян – Игорь

  • Кира Подольская – Яна

  • Алексей Сморигин – Макс

  • Вероника Лукьяненко – Виктория

  • Анжелика Ешбаева – дочь Никиты

График выхода серий 2 сезона "Папаньки"

Премьера сериала "Папаньки 2" состоялась на телеканале СТБ 11 мая. Известно, что 2 сезон будет состоять из 16 эпизодов, которые будут транслироваться с понедельника до пятницы.

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Сериал, Комедии, Комедийный сериал, Папаньки, Папаньки 2 сезон.
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