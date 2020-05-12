Элизабет Мосс появилась в новом триллере "Ширли": трейлер (Видео)

Новости культуры:Релиз психологического фильма намечен на 5 июня.

Представлен дебютный трейлер психологического триллера "Ширли" по одноименному произведению Сьюзан Скарф Меррелл.

Главную роль - писательницы хорроров Ширли Джексон исполнила Элизабет Мосс ("Рассказ служанки"). Ее супруга играет Майкл Стулбарг. Также в картине снимались Логан Лерман и Одесса Янг.

Режиссером выступила Жозефин Деккер ("Мадлен Мадлен").

Ширли по сюжету живет в статусе признанного классика литературы, однако не выходит из дома, где страдает от алкоголизма и депрессии. Обожаемый муж, которого любят все окружающие, разрушает ее уверенность в себе, и в том числе регулярными изменами. В это же время в кампусе появляется молодая пара - будущий профессор с беременной женой, которые полны надежд и иллюзий. Взаимоотношения новоприбывшей девушки и самой Ширли проходят сложный путь от ненависти до любви и полного растворения друг в друге.

Из-за закрытия кинотеатров триллер "Ширли" сразу поступит в онлайн-прокат - премьера 5 июня.