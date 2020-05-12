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Cyberpunk 2077 еще не вышел, а фанаты уже снимают фильм: первый трейлер (Видео)

Cyberpunk 2077 еще не вышел, а фанаты уже снимают фильм: первый трейлер (Видео)
03:28 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Скриншот

Новости культуры:Тизер фанатского фильма по Cyberpunk 2077 с копией Киану Ривза.

CD Projekt пока не заикалась о фильме или сериале по Cyberpunk 2077, но вот фанаты еще невышедшей игры уже снимают короткометражку.

Фильм по вселенной "Киберпанка" назвали Phoenix Program. Сюжет авторы пока не раскрывают, но в тизере показали Ви и Джони Сильверхенда, и, похоже, что последний сыграет главную роль в короткометражке.

За производство картины взялась студия T7 Production, которую геймеры могут помнить за фанатские фильмы по The Last of Us и "Звездным войнам". Режиссёром и сценаристом короткометражки выступил Ви-Дан Тран (Vi-Dan Tran) — каскадер из команды Джеки Чана, который снимался в "В пустыне смерти".

На роль Сильверхенда позвали Бена Бергманна (Ben Bergmann), также известного как Maul Cosplay. Парень прославился косплеем на Геральта из Ривии, а в образе Сильверхенда больше напоминает Киану Ривза на стероидах.

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Даты премьеры у Cyberpunk 2077: Phoenix Program пока нет. К тому же команде пришлось приостановить съемки из-за пандемии, так что фильм еще не закончен. Тизер получил положительные отзывы, и даже сама CD Projekt оценила старания T7 Production.

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Фильмы, Игры, Cyberpunk 2077.
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