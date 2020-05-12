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The Elder Scrolls 6 в ближайшие годы не выйдет: Bethesda советует "наслаждаться разочарованием"

The Elder Scrolls 6 в ближайшие годы не выйдет: Bethesda советует "наслаждаться разочарованием"
02:17 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Скриншот

Новости технологии:Bethesda советует забыть о The Elder Scrolls 6 на ближайшие годы.

Bethesda представила The Elder Scrolls 6 еще на E3 2018 года, и с тех пор не обронила даже килобайта подробностей. Геймерам показали лишь короткий трейлер, на основе которого фанаты до сих пор строят теории о новой части серии. К сожалению, в таком состоянии проект пробудет еще долго.

В Twitter босс по маркетингу Bethesda Пит Хайнс получил вопрос от поклонника TES, который поинтересовался, когда появится информация о шестой номерной игре серии. Оказалось, что не скоро.

Как объяснил Хайнс, сейчас команда разработчиков сконцентрирована на Starfield, другом загадочном проекте, который также анонсировали на E3 2018. Игра выйдет до TES6, так что и говорить о ней начнут раньше. Потому первые подробности о новых "Древних свитках" не появятся в ближайшие пару лет.

"Она [TES6] (выйдет, — ред.) после Starfield, о котором вы почти ничего не знаете. Поэтому, если вы обратитесь ко мне за подробностями сейчас, а не через несколько лет, я не смогу должным образом скорректировать ваши ожидания", — написал Хайнс.

Поклонники остались недовольны таким ответом, отметив, что он может вызвать бунт в сообществе, но Хайнс не беспокоится об этом: "Боже мой, вы, ребята, просто невыносимы. Наслаждайтесь своим разочарованием"

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The Elder Scrolls 6 разрабатывается уже несколько лет, но обзавелась только "загадочными деталями". Например, Bethesda уже утвердила место действия игры, но не спешит на него указывать. Потому поклонники серии продолжают строить догадки, предполагая, что действия The Elder Scrolls 6 развернутся в Хай Роке и Хаммерфеле. В прошлом году Bethesda даже отвоевала торговую марку Redfall, что только укрепило теорию геймеров.

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Единственное, что рассказали фанатам, так это то, что игра строится на доработанном Creation Engine. Bethesda также отметила, что TES6 не выйдет на PlayStation 4 и Xbox Series X, а значит ждать игру стоит уже в разгар девятого поколения.

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Игры, Bethesda, The Elder Scrolls.
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