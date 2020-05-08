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Xbox Series X: Microsoft показала трейлеры первых игр для новой консоли (Видео)

Xbox Series X: Microsoft показала трейлеры первых игр для новой консоли (Видео)
08:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Компания продемонстрировала сразу 11 объектов в разных жанрах.

На презентации Xbox Inside корпорация Microsoft раскрыла игры, которые станут доступны одновременно с запуском новой консоли Xbox.

В том числе впервые показали геймплей следующей Assassin's Creed и новую игру создателей Layers of Fear.

Assassin’s Creed Valhalla

Хотя трейлер назвали геймплейным, в комментариях справедливо жалуются, что он во многом состоит из зарендерених роликов, а не настоящих кадров игрового процесса. Выглядит, тем не менее, впечатляюще.

Bright Memory Infinite

Улучшенный для консоли нового поколения шутер от первого лица, действие которого происходит в футуристическом мегаполисе 2036 года.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Свежий трейлер продолжения Vampire: The Masquerade – Bloodlines, который выйдет и на ПК, и на консолях.

The Medium

Многообещающий хоррор от Blooper Team, создателей Layers of Fear и Observer. Композитором выступил Акира Ямаока, известный в том числе работой над серией Silent Hill.

Yakuza: Like a Dragon

Восьмая игра в известной серии выйдет и на Xbox Series X. Это первая часть, главным героем которой стал не Кирю Казама. Изменился и жанр: теперь это пошаговая стратегия.

DiRT 5

Здесь все стандартно: новая консоль – новая аркадная гонка. Еще реалистичнее, еще больше крутых машин.

Scorn

Атмосферное хоррорное происшествие от Ebb Software, которое ранее уже анонсировали на ПК.

Chorus

Шутер с элементами хоррора – на этот раз в косметическом сеттинге. Разрабатывают его Fishlabs и известная Deep Silver.

Call of the Sea

Адвенчура-головоломка, действие которой происходит в 30-х годах прошлого века. Вы играете за Нору – женщину, которая пересекает океан в поисках своего мужа, который исчез вместе с целой экспедицией.

The Ascent

Ролевая игра, действие которой происходит в мире киберпанка. Корпорация Ascent Group, которой принадлежал весь мир, упала, и теперь людям приходится выживать самим.

Scarlet Nexus

EA готовится к бесплатному "обновлению" игр для новых консолей

Экшен в аниме-стиле, разработкой которого занимаются члены команды, работавшие над известной серией The Tales of.

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Microsoft, Технологии, Игры, Трейлер, Xbox, Техно, Xbox Inside.
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