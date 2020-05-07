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EA готовится к бесплатному "обновлению" игр для новых консолей

EA готовится к бесплатному "обновлению" игр для новых консолей
16:48 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:Игры Electronic Arts можно будет бесплатно обновить для PlayStation 5 и Xbox Series X.

Компания EA может предоставить своим будущим играм бесплатное "обновление" до выбранной вами консоли нового поколения - PlayStation 5 и Xbox Series X. Таким образом, геймеры смогут купить игру у EA и продолжать играть в нее, даже если они купят новую консоль.

В своем заявлении о прибылях и убытках финансовый директор EA Блейк Йоргенсен отметил возможное влияние на доход "от игр, которые мы запускаем для консолей текущего поколения, которые также можно бесплатно обновить для следующего поколения".

Фактически, весь переход выглядит относительно легким: новые консоли будут обратно совместимы со многими играми предыдущего поколения; сервисы, такие как онлайн-доступ и ежемесячные бесплатные игры, будут пересекаться.

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Как именно это будет работать, неясно - почти наверняка будет некоторая сложность, связанная с деактивацией лицензии на старой копии - но эффект будет положительным для потребителя. Люди в любом случае могут купить игру у EA, будучи уверенными в том, что они могут продолжать играть в нее, даже если они купят новую консоль.

Стремление EA к обновлению между поколениями приставок является одним из первых подобных предложений в индустрии, хотя некоторые издатели и разработчики поддержали эту идею. Подтверждение обратной совместимости от EA может вызвать лавину объявлений, так как другие спешат заверить геймеров, что они тоже предоставят эту опцию.

В частности, Microsoft уже рекламирует подобную инициативу на Xbox: при покупке Assassin’s Creed Valhalla и Halo Infinite для Xbox One игроки получат версии для Xbox Series X совершенно бесплатно. Функцию назвали Smart Delivery.

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Electronic Arts запланировала выпуск 14 новых игр на Xbox Series X и PlayStation 5. В их числе Madden NFL 21, FIFA 21, NHL 21 и продолжение серии Battlefield, созданием которого займется DICE. Подробности и анонсы стоит ожидать на EA Play 2020, 12 июня.

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Игры, Electronic Arts, PlayStation 5, Xbox Series X, Блейк Йоргенсен.
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