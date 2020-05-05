По мотивам Второй мировой войны: в World of Tanks стартовал новый режим

Новости технологии:Wargaming отмечает 75-летие окончания Второй мировой войны, запустив мероприятие с новым режимом, картами и наградами.

В режиме "Дорога на Берлин" игрокам предстоит участвовать в боях против искусственного интеллекта на четырех переработанных картах: "Квельбург", "Одер", "Западный вал" и "Берлин".

Участники смогут вступить в одно из пяти подразделений. Три из этих подразделений состоят из техники СССР, одно — из техники США и ещё одно — из техники Великобритании. В каждом имеются своя эмблема, боевые способности и три среднеуровневые машины.

Бои пройдут в командах из пяти игроков. Бойцам предстоит не только отражать вражеские атаки, но и захватывать территории противника. Изначально в режиме будут доступны только первые три карты. Новая карта "Берлин" будет открыта для боев в ночь с 8 на 9 мая — в то же время, когда и закончилась Вторая мировая война в Европе. В это же время ангар игроков сменится на праздничный, а все очки победы на карте "Берлин" будут удвоены.

Выполнив все задания игрового события и уничтожив всех командиров противника, игроки получат в награду Трофейную вентиляцию, а также специальную медаль. Кроме того, у игроков будет возможность пополнить свою коллекцию техники уникальным ИС-2 экранированный.

Как отмечает Wargaming, над режимом активно трудились разработчики из киевского подразделения, которые совместно с коллегами из других стран создают World of Tanks. Мероприятие уже началось и продлится до 18 мая 8:00 по Киеву.