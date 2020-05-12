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Церемонию Оскар-2021 могут перенести на 4 месяца

Церемонию Оскар-2021 могут перенести на 4 месяца
18:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости культуры:Впервые в истории кинопремии Оскара церемонию награждения могут перенести на 4 месяца, и все из-за коронавируса.

Церемония Оскара является наиболее ожидаемым событием в киноиндустрии. Однако COVID-19 внес свои коррективы в планы в различных сферах деятельности человека. Стало известно о том, что впервые почти за 100 лет могут перенести кинопремию Оскар. Об этом сообщает издание The Sun.

Девяносто третяя церемония вручения Оскара должна была состояться 28 февраля 2021 года. Однако из-за пандемии коронавируса сфера кино стала на паузу: премьеры лент отложили, а новые съемки приостановили. В связи с этим организаторы кинопремии рассматривают вариант о его переносе на конец мая или начало июня. Это может стать самым большим кризисом в истории Оскара.

Источники рассказали, что киностудиям дали больше времени на производство новых проектов. Обычно сезон Оскара начинается после летних премьер, однако в этом году они перенесены, а кинотеатры остаются закрытыми.

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Отметим, Оскар никогда не отменяли. Премию вручали даже во время Второй мировой войны. Церемонию переносили всего лишь раз. В 1981 году произошло покушение на президента США Рональда Рейгана, из-за чего Оскар отложили на один день.

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Кинопремия, Церемония, Пандемия, Оскар 2021.
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