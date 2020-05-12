Работа над специальным эпизодом "Друзья" завершится этим летом

Новости культуры:О спецвыпуске культовой теленовеллы "Друзья" заговорили еще в феврале 2020 года.

Специальный эпизод сериала "Друзья", в котором зрители увидят воссоединение героев, должен был выйти в мае, но из-за коронавируса работу над ним отложили. Сейчас стало известно, что съемки могут возобновить.

Как сообщил Variety председатель WarnerMedia Боб Гринблатт, завершить работу над новым выпуском "Друзей" планируют в конце лета. Он также отметил, что создатели шоу не хотели бы делать воссоединение героев виртуальным, но отрицать такую возможность также пока не стоит.

"Мы думаем, что есть ценность в большой и шумной аудитории, которая будет наблюдать за шестью друзьями, снова собравшимися вместе. Мы бы не хотели неожиданно делать онлайн-встречу, которую снимают на кухнях и в спальнях", — заявил Гринблатт.

По его словам, виртуальный формат встречи возможен, если выход эпизода будет откладываться на слишком долгое время из-за пандемии.

Напомним, в специальном выпуске появятся все шесть исполнителей главных ролей — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. Новый эпизод покажут на стриминговом сервисе HBO Max.