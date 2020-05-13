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Сериал "Болотная тварь" вернется на экраны, но показывать его будет не DC Universe

Сериал "Болотная тварь" вернется на экраны, но показывать его будет не DC Universe
01:35 Сегодня Телеграф kinonews Фото: Твиттер

Новости культуры:"Болотная тварь" обрела новый "дом"

Телеканал CW будет показывать закрытый ранее телевизионный сериал "Болотная тварь", основанный на комиксах DC. Такими сведениями располагает издание The Hollywood Reporter. Когда именно поклонникам шоу стоит ожидать его возвращения, пока не уточняется. Ожидается, что CW объявит свой график премьер в конце мая 2020 года.

Ранее цифровой сервис DC Universe отказался от продолжения "Болотной твари" всего через шесть дней после премьеры сериала. Причина закрытия шоу не называлась.

Изначально планировалось, что первый сезон шоу, создание которого курировал Джеймс Ван, будет состоять из 13 эпизодов. В дальнейшем число серий было уменьшено до десяти. По слухам, сокращение было вызвано некими "творческими разногласиями" студии с создателями "Болотной твари", среди которых Лен Уайзман, Гари Доберман и Марк Верхайден.

Сам Ван признавался в одном из интервью, что не знает причин прекращения производства.

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"Не знаю и не понимаю, почему производство "Болотной твари" было прекращено, но могу вам сказать вот что: актерский состав и съемочная группа, а также продюсерская команда и сценаристы вложили душу в этот проект", - говорил он.

"Болотную тварь" предполагалось сделать частью более масштабного проекта, имеющего отношение к так называемой Темной Лиге Справедливости.

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Сериалы, Болотная тварь, DC Universe.
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