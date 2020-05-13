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"Довод" Кристофера Нолана: Роберт Паттинсон раскрыл один из секретов фильма

"Довод" Кристофера Нолана: Роберт Паттинсон раскрыл один из секретов фильма
03:16 Сегодня Телеграф kinonews Фото: Твиттер

Новости культуры:Роберт Паттинсон раскрыл один из секретов фильма Кристофера Нолана.

Роберт Паттинсон, исполнитель одной из главных ролей в новом триллере Кристофера Нолана под названием "Довод", в беседе с корреспондентами издания GQ, раскрыл один из секретов проекта. По его словам, предположения о том, что его герою предстоит совершать путешествия по времени, не соответствуют действительности.

"Мне и самому очень любопытно. Я имею в виду, что я действительно не видел ни одного кадра этого фильма. Он не путешественник во времени. На самом деле, там никакого путешествия во времени нет. Это, похоже, единственное, что я вообще могу сказать по этому поводу", - прокомментировал он.

Ранее стало известно, что производственный бюджет "Довода" превысил 200 миллионов долларов.

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С учетом затрат на продвижение общий бюджет "Довода" может превысить 300-350 миллионов долларов. Это означает, что только для окупаемости фильму потребуется заработать в прокате не менее 600 миллионов долларов. Что представляется весьма проблематичным с учетом складывающейся в мире ситуации с распространением коронавируса.

На момент публикации данной заметки студия Warner Bros. все еще планировала выпустить ленту в прокат 17 июля 2020 года.

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Фильмы, Кристофер Нолан, Роберт Паттинсон, Довод.
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