Смесь "Бэмби" и "Безумного Макса": Netflix заказал сериал по комиксу "Сладкоежка"

Новости культуры:Netflix заказал сериал по комиксу "Сладкоежка" - его описывают как смесь "Бэмби" и "Безумного Макса".

Производством займётся студия Роберта Дауни младшего и его жены Сьюзан Дауни, а также Warner Bros. TV.

Изначально к Sweet Tooth присматривался Hulu, однако онлайн-кинотеатр отказался от проекта. Netflix же сразу заказал сезон из восьми часовых серий.

"Сладкоежка", серия комиксов Vertigo, рассказывает о постапокалиптическом мире, где живут гибриды людей и животных. Главный герой — мальчик с оленьими рогами по имени Гэс, который после смерти отца покидает родной дом в лесу и узнаёт, что мир пережил катаклизм. События комикса разворачиваются в основном в сельской местности, где главный герой встречает как обычных людей и животных, так и других гибридов.

Помимо семьи Дауни проектом будут заниматься создатель сериала "Хэп и Леонард" Джим Микл и шоураннер "Стрелы" Бет Шварц.

Главного героя сыграет 10-летний Кристиан Конвери, а вместе с ним на экране также появится Уилл Форте ("Последний человек на Земле"). Закадровый текст будет читать Джеймс Бролин — отец Джоша Бролина.