Актер Роберт Паттинсон не переживает из-за конкуренции с другими Бэтменами

Новости культуры:Паттинсон признал, что большой ажиотаж вокруг "Бэтмена" оказывает на него ощутимое влияние.

Главная звезда предстоящего фильма "Бэтмен" Роберт Паттинсон дал интервью журналу GQ, в котором он поделился, каково ему играть столь знакового персонажа и как он относится к своим предшественникам в этой роли.

Ранее Бэтмена в большом кино успели воплотить такие актеры, как Майкл Китон, Вэл Килмер, Джордж Клуни, Кристиан Бэйл и Бен Аффлек, но Паттинсон уверен, что от этого потенциал Темного рыцаря не поубавился, потому что всегда можно найти собственный подход к персонажу.

Разве есть смысл останавливаться? Меня радует тот факт, что дело не ограничивается только теми очень-очень качественными версиями героя, которые уже существуют. Я думаю, что Бэтмена и дальше можно играть по-разному. Когда многие стороны персонажа уже были раскрыты, то становится даже увлекательнее, потому что приходится отыскивать лакуны. Мы уже видели и более светлую версию, и измученную версию, и даже несколько озверевшую версию. Все это подводит к интересной задаче, когда спрашиваешь себя: что будет отправной точкой для меня? Что внутри меня есть такого, что поможет мне? — рассудил актер.

По словам актера, в жизни не так уж много вещей, о которых люди страстно переживают еще до того, как это воплотится в жизнь. Однако такое пристальное внимание со стороны публики только подстегивает Паттинсона, придавая ему дополнительный заряд энергии.

Премьера "Бэтмена" назначена на 30 сентября 2021 года.