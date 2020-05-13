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Чарли Кокс мог стать Суперменом

Чарли Кокс мог стать Суперменом
13:54 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:Исполнитель роли Мэтта Мердока/Сорвиголовы сообщил, что пока ему неизвестно, сыграет ли он еще когда-нибудь эту роль.

В настоящее время все сериалы Netflix по комиксам Marvel прекращены, будущее героев неопределенно. Более всего фан-сообщество негодует из-за прекращения сериала "Сорвиголова", в котором главную роль исполнил Чарли Кокс.

Фанаты обратились к Marvel c петицией продолжить выпускать сериал. Даже если нельзя продолжить его показ на Netflix, то пусть его сделают для Disney+. 

В то же время стало известно, что Чарли Кокс мог сыграть другого супергероя. Автор комикса "Пипец" Марк Миллар в интервью The Aspiring Kryptonian рассказал известные ему детали киновселенной DC:

Студия Warner Bros. после "Возвращения Супермена" вела переговоры с десятью разными режиссерами, чтобы решить, кому поручить дальнейшую работу. Среди этих режиссеров был и Мэттью Вон, у которого была концепция трилогии про Супермена. Главную роль Мэттью хотел отдать Чарли Коксу, с которым за год или два до этого работал над "Звездной пылью".

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Кокс показал себя во время съемок удивительно приятным человеком. Конечно, со своим ростом значительно меньше 6 футов (180 см) он не очень похож на Супермена, которого обычно играют высокие актеры, но он внешне напоминает Супермена Золотого века комиксов, когда супергерои больше походили на обычных людей.

В результате студия отдала режиссерское кресло Заку Снайдеру, а тот на роль Супермена пригласил Генри Кавилла. И в настоящий момент Кавилл точно так же не знает, будет ли он еще раз Суперменом, как и Кокс не знает про Сорвиголову. Последний раз Кавилл играл Супермена в 2017 году.

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Фильмы, Кино, Супермен, Генри Кавилл, Чарли Кокс.
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