Хорошая новость: "Новые мутанты" выйдут в прокат в этом году

Новости культуры:Названа новая дата релиза "Новых мутантов".

Компания Walt Disney назначила новую дату релиза фантастического фильма "Новые мутанты", который основан на комиксах Marvel. Как сообщает со ссылкой на официальный пресс-релиз издание The Hollywood Reporter, экранизация будет выпущена в прокат 28 августа 2020 года.

Отметим, что у фильма "Новые мутанты" была весьма непростая история создания, начавшаяся еще когда студия Fox не принадлежала Walt Disney.

Фильм был снят еще в 2017 год и изначально должен был выйти в апреле 2018 года. Премьера картины неоднократно переносилась, появлялись слухи то о масштабных пересъемках, то о возможном отказе от проката в пользу нового потокового сервиса Disney+.

Режиссер Джош Бун утверждал в одном из интервью, что зрителям предстоит увидеть именно тот вариант, который он снял изначально. В конце лета 2018 года сообщалось, что были проведены тестовые показы картины, которые вызвали положительный отклик.

"Я бы не стал рекомендовать его зрителям, не будь это так", - говорил постановщик, отвечая на соответствующий вопрос одного из подписчиков его станице в Twitter.

В ленте снимались Мэйси Уильямс, Аня Тейлор-Джой, Алиси Брага, Антонио Бандерас, Чарли Хитон и другие.