Оставайтесь дома: Disney подготовил сюрприз поклонникам "Холодного сердца" (Видео)

Компания Disney также пытается поддержать миллионы поклонников, которые оказались на карантине. Так, для малышей создали особый мультсериал с любимым персонажем из мультфильма "Ледяное сердце" Олафом.
Отдельное шоу про знаменитого снеговика получило название "Дома с Олафом". Таким образом Disney призвал людей оставаться дома, но весело проводить время с забавным минисериалом.
О новом проекте объявил в твиттере Джош Гад, который занимался озвучкой Олафа в оскароносном мультфильме "Ледяное сердце". Представители студии Disney создали ролики, находясь на карантине.
Сейчас опубликован 21 эпизод, каждый из которых длится всего 40 секунд.
Смотрите 1 эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео
Смотрите 2 эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео
Смотрите 3 эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео
Смотрите 4 эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео
Смотрите 5 эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео
Смотрите 6 эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео
Смотрите 7 эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео
Смотрите 8 эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео
Смотрите 9 эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео
Смотрите 10 эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео
Смотрите 11 эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео
Смотрите 12 эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео
Смотрите 13 эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео
Смотрите 14 эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео
Смотрите 15 эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео
Смотрите 16 эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео
Смотрите 17 эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео
Смотрите 18 эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео
Смотрите 19 эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео
Смотрите 20 эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео
Смотрите 21 эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео
Серии "Веселье со снегом", "Один в лесу", "Рыбалка", "Листья", "Сон", "День рождение" и другие опубликовали на ютуб-канале компании.