Оставайтесь дома: Disney подготовил сюрприз поклонникам "Холодного сердца" (Видео)

Новости культуры:Представители Disney создали мультсериал для детей на карантине "Дома с Олафом".

Компания Disney также пытается поддержать миллионы поклонников, которые оказались на карантине. Так, для малышей создали особый мультсериал с любимым персонажем из мультфильма "Ледяное сердце" Олафом.

Отдельное шоу про знаменитого снеговика получило название "Дома с Олафом". Таким образом Disney призвал людей оставаться дома, но весело проводить время с забавным минисериалом.

О новом проекте объявил в твиттере Джош Гад, который занимался озвучкой Олафа в оскароносном мультфильме "Ледяное сердце". Представители студии Disney создали ролики, находясь на карантине.

Сейчас опубликован 21 эпизод, каждый из которых длится всего 40 секунд.

Смотрите 1 эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео

Смотрите 2 эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео

Смотрите 3 эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео

Смотрите 4 эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео

Смотрите 5 эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео

Смотрите 6 эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео

Смотрите 7 эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео

Смотрите 8 эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео

Смотрите 9 эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео

Смотрите 10 эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео

Смотрите 11 эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео

Смотрите 12 эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео

Смотрите 13 эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео

Смотрите 14 эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео

Смотрите 15 эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео

Смотрите 16 эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео

Смотрите 17 эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео

Смотрите 18 эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео

Смотрите 19 эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео

Смотрите 20 эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео

Смотрите 21 эпизод мультсериала "Дома с Олафом": видео

Серии "Веселье со снегом", "Один в лесу", "Рыбалка", "Листья", "Сон", "День рождение" и другие опубликовали на ютуб-канале компании.