Скачать
Четверг, 14.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Три главных правила выхода из карантина: инфекционист рассказала, как не заразиться COVID-19
Три главных правила выхода из карантина: инфекционист рассказала, как не заразиться COVID-19
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 14 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 14 мая
Денисов: УПЛ - слабый продукт, не имеющий международного спроса
Денисов: УПЛ - слабый продукт, не имеющий международного спроса
Коронавирус не помеха: Кристофер Нолан не собирается переносить премьеру "Довод"
Кристофер Нолан не собирается переносить премьеру "Довод"

Коронавирус не помеха: Кристофер Нолан не собирается переносить премьеру "Довод"

Коронавирус не помеха: Кристофер Нолан не собирается переносить премьеру "Довод"
15:44 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: twitter.com

Новости культуры:Премьера фильма "Тенет" все еще запланирована на 17 июля.

Режиссер Кристофер Нолан не намерен переносить дату премьеры своего нового фильма "Довод" ("Тенет") из-за пандемии коронавируса. Фильм должен выйти 17 июля, режиссер надеется, что к тому времени кинотеатры, которые пока закрыты из-за карантина, возобновят свою работу, сообщает The Independent.

Издание подчеркивает, что, возможно, Нолану и удастся задуманное. Руководство британской сети Vue Cinemas заявило о том, что надеется открыть кинотеатры к середине июля. Отмечается также, что дата премьеры фильма Нолана не изменилась, несмотря на то, что Warner Bros. подвинула другие картины.

Генеральный директор сети IMAX Ричард Гелфорд отметил, что "не знает никого в Америке", кто бы сильнее продвигал открытие кинотеатров, чем Нолан, который очень хочет, чтобы его фильм вышел согласно графику.

"Довод" Кристофера Нолана: Роберт Паттинсон раскрыл один из секретов фильма

Warner Bros. перенесла премьеры некоторых своих фильмов из-за пандемии коронавируса. В частности, отложены премьеры "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном и приквела сериала "Клан Сопрано" под названием "Множественные святые Ньюарка".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильм, Кристофер Нолан, Премьера, Трейлер, Пандемия, TENET, Довод.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Возраст к лицу, но не всем: знаменитые модели тогда и сейчас (Фото)
02 Добавьте эти продукты в рацион и суставы скажут Вам спасибо (Фото)
03 Циклон с атмосферными фронтам: часть Украины накроют дожди
04 Продукты, которые выгоднее делать своими руками
05 Итоги дня 13 мая: "Банковский закон", COVID-19 и карантин в Украине, ВНО 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 14 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Стало известно имя военного, погибшего на Донбассе 13 мая
Стало известно имя военного, погибшего на Донбассе 13 мая
НБУ: Ломбардам разрешат наличный обмен валют
НБУ: Ломбардам разрешат наличный обмен валют
Дочь обладателя &quot;Оскара&quot; заразилась COVID-19
Дочь обладателя "Оскара" заразилась COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь