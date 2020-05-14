Коронавирус не помеха: Кристофер Нолан не собирается переносить премьеру "Довод"

Новости культуры:Премьера фильма "Тенет" все еще запланирована на 17 июля.

Режиссер Кристофер Нолан не намерен переносить дату премьеры своего нового фильма "Довод" ("Тенет") из-за пандемии коронавируса. Фильм должен выйти 17 июля, режиссер надеется, что к тому времени кинотеатры, которые пока закрыты из-за карантина, возобновят свою работу, сообщает The Independent.

Издание подчеркивает, что, возможно, Нолану и удастся задуманное. Руководство британской сети Vue Cinemas заявило о том, что надеется открыть кинотеатры к середине июля. Отмечается также, что дата премьеры фильма Нолана не изменилась, несмотря на то, что Warner Bros. подвинула другие картины.

Генеральный директор сети IMAX Ричард Гелфорд отметил, что "не знает никого в Америке", кто бы сильнее продвигал открытие кинотеатров, чем Нолан, который очень хочет, чтобы его фильм вышел согласно графику.

Warner Bros. перенесла премьеры некоторых своих фильмов из-за пандемии коронавируса. В частности, отложены премьеры "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном и приквела сериала "Клан Сопрано" под названием "Множественные святые Ньюарка".