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Создатели второго "Аватара" порадовали новым фото со съемок

Создатели второго "Аватара" порадовали новым фото со съемок
17:05 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:Зои Салдана, Кейт Уинслет, Сэм Уортингтон и Клифф Кертис весело проводят время на съемочной площадке.

Создатели "Аватара" продолжают радовать поклонников фотографиями из-за кулис предстоящих сиквелов. На этот раз на официальной странице франшизы в Twitter было опубликовано очередное фото со съемок в бассейне — на снимке запечатлены звезды оригинального "Аватара" Зои Салдана и Сэм Уортингтон, а также Кейт Уинслет и Клифф Кертис, которые сыграют На’ви из морского клана Меткаина. Уинслет сыграет девушку по имени Рональ, а Кертис — главу племени Тоновари.

Как известно, продолжения "Аватара" будут во многом посвящены подводному миру планеты Пандора. Для проведения подводных съемок в павильонах был выстроен огромный бассейн объемом 3,4 миллиона литров.

На фото можно заметить, что поверхность воды покрыта специальными шариками — они нужны для того, чтобы блокировать посторонний свет, который мешает съемкам под водой. На головах актеров надеты уже ставшие привычными шлемы "захвата движения" с мини-камерами. На поверхности воды артисты держатся при помощи пенопластовых трубок, которые позволяют им сохранять физические силы, необходимые для работы под водой.

Создатели "Аватара 2" назвали дату выхода фильма и поделились фото со съемок

Выход первого из четырех грядущих сиквелов "Аватара" назначен на 17 декабря 2021 года. Последующие части будут выходить каждые два года.

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Аватар, Аватар 2.
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