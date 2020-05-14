Создатели второго "Аватара" порадовали новым фото со съемок

Новости культуры:Зои Салдана, Кейт Уинслет, Сэм Уортингтон и Клифф Кертис весело проводят время на съемочной площадке.

Создатели "Аватара" продолжают радовать поклонников фотографиями из-за кулис предстоящих сиквелов. На этот раз на официальной странице франшизы в Twitter было опубликовано очередное фото со съемок в бассейне — на снимке запечатлены звезды оригинального "Аватара" Зои Салдана и Сэм Уортингтон, а также Кейт Уинслет и Клифф Кертис, которые сыграют На’ви из морского клана Меткаина. Уинслет сыграет девушку по имени Рональ, а Кертис — главу племени Тоновари.

Как известно, продолжения "Аватара" будут во многом посвящены подводному миру планеты Пандора. Для проведения подводных съемок в павильонах был выстроен огромный бассейн объемом 3,4 миллиона литров.

На фото можно заметить, что поверхность воды покрыта специальными шариками — они нужны для того, чтобы блокировать посторонний свет, который мешает съемкам под водой. На головах актеров надеты уже ставшие привычными шлемы "захвата движения" с мини-камерами. На поверхности воды артисты держатся при помощи пенопластовых трубок, которые позволяют им сохранять физические силы, необходимые для работы под водой.

Выход первого из четырех грядущих сиквелов "Аватара" назначен на 17 декабря 2021 года. Последующие части будут выходить каждые два года.