Фильм о Голодоморе оказался в рейтинге лучших картин The Guardian

Новости культуры:Лента рассказывает о валлийском репортере, который впервые в западной прессе заявил под собственным именем об украинском Голодоморе.

Фильм польского режиссера Агнешки Холланд "Цена правды" оказался в рейтинге лучших лент от The Guardian.

"Цена правды" – это биографическая кинокартина о британском журналисте Гарете Джонсе, который стал первым сообщившим миру о преступлениях Советского Союза над украинцами, а именно – Голодоморе 1932-33 годов.

В обзоре The Guardian, в частности, говорится об "убедительном герое" и сильной истории.

На соседних ступеньках вместе с фильмом об Украине – лента-хоррор "Маяк" режиссера Роберта Эггерса и известные "Паразиты" от южнокорейского автора Пон Чжун Хо.

Агнешка Холланд была награждена орденом княгини Ольги. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.