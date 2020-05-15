Еще не скоро: стало известно, когда выйдут финальные серии "Сверхъестественного"

Новости культуры:Американский кабельный канал The CW объявил, когда выйдут финальные эпизоды фэнтезийного сериала "Сверхъестественное".

В связи со строгими ограничениями из-за пандемии коронавируса производство многих фильмов и телесериалов оказалось в подвешенном состоянии, а студиям приходится менять свои ближайшие планы буквально на ходу.

Однако вчера канал CW объявил свой график вплоть до конца года, в том числе внеся ясность, когда в эфир выйдут заключительные семь эпизодов популярного сериала "Сверхъестественное". По словам президента CW Марка Педовица, случится это осенью:

"Мы надеемся, что у нас получится начать съемки либо в конце лета, либо в начале весны. Если нам это не удастся, мы проявим гибкость и перестроим нашу рабочую программу. Думаю, что все - студия, исполнительные продюсеры, Джаред, Дженсен и Миша - хотели бы завершить этот пятнадцатилетний цикл должным образом. Нам осталось отснять всего два эпизода, но очень важно закончить работу так, как они того хотят. Нам нужно лишь дождаться подходящего момента. Мы очень привязаны к этому проекту".

При этом большинство других сериалов CW скорее всего вернутся на экраны и того позже - в январе 2021 года. Обычно новые сезоны телешоу стартуют осенью, но Педовиц отметил, что смещение премьер на 2-3 месяца вперед не повлияет на количество эпизодов в рамках того или иного проекта. Это также означает, что в следующем году сериалы уйдут на каникулы не в мае, а в июле или августе. К нормальному расписанию CW рассчитывает вернуться в октябре 2021 года.