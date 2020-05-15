Книгу "Полный газ" Стивена Кинга собираются экранизировать

Новости культуры:HBO Max заказал адаптацию повести Стивена Кинга и его сына Джо Хилла "Полный газ".

Телеканал HBO намерен экранизировать рассказ Стивена Кинга и его сына Джо Хилла "Throttle" ("Дроссель", "Полный газ"). Рассказ был впервые опубликован в 2009 году, в 2012 году его адаптировали в комикс.

Как сообщает Deadline, проект находится на ранней стадии разработки.

Сценарий для ленты напишет Ли Дэна Джексон ("Крик", "Сонная Лощина"). Продюсерами выступят Дэвид С. Гойер ("Бэтмен против Супермена: На заре справедливости") и Кит Ливайн ("Пункт назначения: Смайл").

В центре сюжета - отец и сын, которые возглавляют банду байкеров. В какой-то момент героев начинает преследовать водитель огромного грузовика. И все это действие разворачивается в изолированном месте, посреди пустыни.

Об актерском составе информации нет. Сериал выйдет на новом стриминговом сервисе HBO Max.