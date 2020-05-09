"Там оказывается намного страшнее": Стивен Кинг о чтении ужасов на карантине

Новости культуры:Стивен Кинг объяснил, почему на карантине многие любят читать страшилки.

Знаменитый писатель, "король ужасов" Стивен Кинг рассказал, почему на самоизоляции люди предпочитают читать страшные истории.

Писатель предположил, что таким образом люди пытаются отвлечься от происходящих в реальной жизни трудностей.

"Я думаю, что в тяжелые времена люди действительно предпочитают жуткие книги", - отметил он.

Согласно его теории, людям проще справиться с тревогами, когда они видят, что у главного героя книги дела обстоят гораздо хуже.

"Когда вы погружаетесь в "Если оно кровоточит", "Игру Джеральда" или любой другой материал, то ситуация там оказывается намного страшнее, чем когда вы находитесь в четырех стенах без туалетной бумаги", - считает Стивен Кинг.