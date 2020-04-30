Изоляция нагнетает: Стивен Кинг сравнил себя с героем "Сияния"

Новости шоу бизнеса:Американский писатель признался, что самоизоляция превращает его в героя американского хоррора "Сияния" - Джека Торранса.

Ранее происходящие в мире события часто сравнивали с произведением Стивена Кинга "Противостояние". В романе рассказывается о пандемии супергриппа, убившей большую часть человечества. Источником болезни стала случайная утечка из лаборатории американского военного ведомства.

Сам же писатель сравнивает свою жизнь во время пандемии с сюжетом романа "Сияние", а себя - с его главным героем Джеком Торрансом.

В интервью Vanity Fair он сказал: "Я работаю над книгой. По утрам я выбрасываю все мысли из головы, просто сажусь и работаю. Мне было нужно время, чтобы поработать над книгой, я получил его слишком много. Начинаю чувствовать себя Джеком Торрансом".

Стивен Кинг не имеет в виду ту самую известную сцену из экранизации, когда Джек Торранс в исполнении Джека Николсона топором крушит двери. Его ассоциация связана с тем, что Джек Торранс тоже писал роман. Потом оказалось, что сотни страниц исписаны фразой "Одна лишь работа, и никакого веселья для Джека".

Фото twitter.com/StephenKing

"Действие романа, который я сейчас пишу, я поставил на 2020 год. Потому что думал, что опубликован он будет в 2021 году, поэтому действие романа будет происходить уже в прошлом. А потом начались все эти известные события. Я стал перечитывать роман и обнаружил, что у меня два персонажа отправляются в круиз. И я подумал: "Не думаю, что этим летом будут популярны круизные лайнеры. Лучше я перенесу время действия в 2019 год, когда люди могли собираться вместе, ведь это важно для развития сюжета", - поделился Кинг.