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Том Харди может сыграть в сериале Джоша Транка о ЦРУ
Том Харди может сыграть в сериале Джоша Транка о ЦРУ

Том Харди может сыграть в сериале Джоша Транка о ЦРУ

Том Харди может сыграть в сериале Джоша Транка о ЦРУ
20:39 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры:Том Харди в этом проекте будет продюсером и исполнителем одной из главных ролей.

Режиссер Джош Транк в интервью Collider сообщил, что в настоящее время работает над несколькими проектами. Деталями одного из них он поделился с журналистами. Это будет мини-сериал о работе ЦРУ США. 

"Харди вовлечен в процесс и очень заинтересован в результате. Это будет история про ЦРУ, разворачивающаяся на протяжении десятилетий после окончания Второй мировой войны. Но мы посмотрим на нее с такой точки зрения, которой до этого в кино не было. Это очень масштабный проект, сюжет которого тесно связан с Кастро и Кубой. Что-то вроде капитализма против коммунизма. Очень интересный, опасный и захватывающий сюжет. Я очень увлечен работой над этим проектом", - описал проект режиссер.

Детали сюжета Транк не раскрыл, только отметил, что проект пока не получил зеленый свет от студий и находится на ранней стадии разработки.

 
 
 
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A post shared by Josh Trank (@joshuatrank) on

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Последней совместной работой Джоша Транка и Тома Харди стал фильм "Лицо со шрамом", премьера которого состоялась на днях. Транк стал сценаристом и режиссером картины, а Харди исполнил в фильме главную роль.

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Сериал, Том Харди, Джош Транк.
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