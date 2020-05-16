Билл Мюррей рассказал, каких актеров не будет хватать в новых "Охотниках за привидениями"

Новости культуры:К сожалению, не все актеры из предыдущих фильмов смогли сняться в продолжении.

Билл Мюррей потвердил, что в новом фильме про охотников за привидениями не будет двух актеров из оригинальных фильмов 80-х годов. Рик Моранис, сыгравший Луиса Тулли, закончил актерскую карьеру в 1997 году после смерти жены.

Исполнитель роли Игона Спенглера Гарольд Рамис умер в 2014 году. Билл Мюррей сказал об этом: "Мы скучаем по двум великим людям. Мы скучаем по Рику Моранису, и мы скучаем по Гарольду Рамису. Они были существенной частью этих фильмов. Но Гарольд будет фигурировать в нашем фильме, и это будет интересно".

Новый фильм расскажет о матери-одиночке (Кэрри Кун) и двух ее детях (Маккена Грейс и Финн Вулфорд), которые переезжают в полученный по наследству дом в городке Саммервилль, штат Оклахома. Наследство они получили как раз от Игона Спенглера.

Известно, что в новом фильме к своим ролям вернутся Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон и Сигурни Уивер. Также в "Наследниках" появится главный антагонист первого фильма шумерский бог Гозер-разрушитель.

Билл Мюррей намекнул, что в фильме первоначальная команда охотников объединится благодаря Загробной жизни. Другой актер, Дэн Эйкройд, сказал: "Вы все поймете, если у вас есть любимые, которых вы потеряли, очень скучаете по ним и хотите, чтобы они вернулись. Наши герои испытывают те же чувства".