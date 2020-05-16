Сериал по мотивам фильма "Судная ночь" закрыли

Новости культуры:После первого сезона также закрыли сериал "Тредстоун", который также вышел в 2019 году.

Телеканал USA Network принял решение закрыть сериал "Судная ночь" после второго сезона, который вышел в 2019 году.

Как сообщает Deadline, причиной стал резкий спад интереса зрителей и слишком большие затраты на производство.

Напомним, в основу сериала лег одноименный хоррор, по сюжету которого ежегодно власти разрешают жителям совершать любые преступления в течение одной ночи.

Кроме того, после первого сезона закрыли сериал "Тредстоун", который также вышел в 2019 году и основан на серии картин о Джейсоне Борне. Шоу закрыли по тем же причинам.