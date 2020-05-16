Скачать
Суббота, 16.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Рад, что процесс движется": Зеленский провел совещание относительно выплат надбавок медикам
"Рад, что процесс движется": Зеленский провел совещание относительно выплат надбавок медикам
Смягчение карантина "набирает обороты": как будут работать салоны красоты
Смягчение карантина "набирает обороты": как будут работать салоны красоты
Роналду мог стать партнером Месси по команде
Роналду мог стать партнером Месси по команде
Lexus представит премиальный электромобиль будущего (Фото)
Lexus представит премиальный электромобиль будущего (Фото)

Сериал по мотивам фильма "Судная ночь" закрыли

Сериал по мотивам фильма "Судная ночь" закрыли
19:44 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:После первого сезона также закрыли сериал "Тредстоун", который также вышел в 2019 году.

Телеканал USA Network принял решение закрыть сериал "Судная ночь" после второго сезона, который вышел в 2019 году.

Как сообщает Deadline, причиной стал резкий спад интереса зрителей и слишком большие затраты на производство.

Напомним, в основу сериала лег одноименный хоррор, по сюжету которого ежегодно власти разрешают жителям совершать любые преступления в течение одной ночи.

Еще не скоро: стало известно, когда выйдут финальные серии "Сверхъестественного"

Кроме того, после первого сезона закрыли сериал "Тредстоун", который также вышел в 2019 году и основан на серии картин о Джейсоне Борне. Шоу закрыли по тем же причинам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сериал, Судная ночь, USA Network, Тредстоун.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дубинского не пустили на эфир к Шустеру
02 Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина
03 Визуальный тест, который раскроет суть Вашей личности
04 Япония начнет расследование действий ВОЗ во время пандемии
05 Погода на выходные: синоптики рассказали, где ждать потепления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Шмыгаль: Украина - это Европа, а Европа - это мы
Шмыгаль: Украина - это Европа, а Европа - это мы
Ермак рассказал, кто может представлять ОРДЛО в ТКГ
Ермак рассказал, кто может представлять ОРДЛО в ТКГ
Карта коронавируса в Украине и мире 16 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
День вышиванки 2020: когда празднуем
День вышиванки 2020: когда празднуем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь