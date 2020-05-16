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В разработке Universal Pictures еще один ремейк фильма "Лицо со шрамом"

В разработке Universal Pictures еще один ремейк фильма "Лицо со шрамом"
21:24 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Итальянский режиссер Лука Гуаданьино займется съемками ремейка фильма "Лицо со шрамом".

Лука Гуаданьино выступит режиссером ремейка классической криминальной драмы Брайана Де Пальмы "Лицо со шрамом".

Как сообщает Variety, сценарий напишут Джоэл и Итан Коэны ("Фарго", "Большой Лебовски"), а главную роль в фильме исполнит Диего Луна ("Изгой-один. Звездные войны: Истории", "Нарко: Мексика").

Действие картины Гуаданьино адаптируют под современные реалии.

Лука Гуаданьино

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Напомним, первая версия "Лица со шрамом", основанная на романе Армитэджа Трэйла, вышла в 1932 году. В ней Пол Муни играл выходца из Италии, превращающегося во влиятельного чикагского гангстера. Ремейк Брайана де Пальмы с Аль Пачино в главной роли увидел свет в 1983 году. Главный герой стал кубинцем, возглавившим торговлю кокаином в Майами в 1980 годах.

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Все по теме:

Universal Pictures, Ремейк, Диего Луна, Лицо со шрамом, Лука Гуаданьино.
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