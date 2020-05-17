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CBS выпустит новый сериал по "Звездному пути" (Видео)
CBS выпустит новый сериал по "Звездному пути" (Видео)

CBS выпустит новый сериал по "Звездному пути" (Видео)

CBS выпустит новый сериал по "Звездному пути" (Видео)
13:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости культуры:Сериал расскажет о приключениях Кристофера Пайка, Номер один и Спока.

Канал CBS анонсировал новый сериал "Звездный путь" (Star Trek): он расскажет о событиях, которые произошли за десятилетия до того, как Кирк стал капитаном корабля "Энтерпрайз".

Об этом сообщает The Hollywood reporter

"Канал CBS сделал прямой заказ на сериал "Звездный путь: Cтранные новые миры". Действие происходит за 3 десятилетия до того, как капитан Кирк поднялся на "Энтерпрайз" и возглавил его. Сериал расскажет о исследовании новых миров", - говорится в сообщении. 

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В новом сериале появятся актеры Итан Пек, Энсон Маунт и Ребекка Ромейн, которые играли Пайка, Спока и Номер один в "Звездный путь: Дискавери".

Курировать новый сериал, как и все другие проекты "Звездный путь" на CBS, будет Алекс Курцман.

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Фильмы, Кино, Звездный путь, Сериалы, CBS.
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