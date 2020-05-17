"Хорошую борьбу" продлят на еще один сезон

Новости культуры:Сервис CBS All Access заказал пятый сезон сериала "Хорошая борьба" (The Good Fight).

Как сообщает deadline, с обновлением сериал сможет продолжить историю 4-го сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

В связи с остановкой производства 4-й сезон, который должен состоять из 10 эпизодов, завершится на 7-й серии в четверг, 28 мая. Пятый сезон планируется выпустить в марте 2021 года.

"Хорошая борьба" остается одним из самых любимых и признанных критиками сериалов CBS All Access, и мы получили огромный отклик у поклонников в этом сезоне. Мы не можем дождаться, когда зрители увидят оставшуюся часть сезона", - отметили в CBS All Access.

"Хорошая борьба" - телесериал в жанре юридической драмы, созданный Робертом Кингом, Мишель Кинг и Филом Алденом Робинсоном. Он является спин-оффом телесериала "Хорошая жена". Премьера шоу состоялась 19 февраля 2017 года на телеканале CBS, все остальные эпизоды вышли на платформе CBS All Access. В ролях: Кристин Барански, Каш Джамбо, Делрой Линдо, Сара Стил и др.