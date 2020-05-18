Чад Стахелски поделился деталями сюжета сериала "Континенталь"

Новости культуры:"Континенталь" глубже раскроет мир "Джона Уика", показав эту вселенную от лица разных героев.

В ожидании новых промоматериалов "Континенталя", который выйдет на канале Starz, режиссер и исполнительный продюсер Чад Стахелски поделился многообещающими деталями сюжета предстоящего шоу.

В беседе с Fandom режиссер отметил, что будет отличать сериал от основной серии фильмов о Джоне Уике, учитывая, что все эти истории происходят в одном мире. По словам Стахелски, шоу охватит более длительный временной отрезок и события будут развиваться дольше, чем неделю, как то было в полнометражных лентах.

Многие предыстории будут посвящены персонажам из фильмов, так что нас ждет несколько интересных моментов. Теперь история будет рассказана не только с точки зрения Джона Уика, — рассказал режиссер.

Какие именно персонажи удостоятся отдельной истории, Стахелски не упомянул, однако многие делают ставки на консьержа Харона (Лэнс Реддик), через которого на протяжении многих лет проходило множество разных героев и который неразрывно связан с историей отеля "Континенталь".

Работа над сериалом ведется уже несколько лет, однако пока неизвестно, на каком этапе остановилось производство и будет ли у Киану Ривза камео в шоу. Дата премьеры "Континенталя" также не объявлялась, однако есть мнение, что сериал выйдет после "Джона Уика 4", релиз которого состоится 26 мая 2022 года.