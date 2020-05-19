Джерри Брукхаймер о съемках на орбите Земли: Если кто-то и может это сделать, так это только Том Круз

Новости культуры:Джерри Брукхаймер рассказал о суровых тренировках Тома Круза.

Исполнитель главной роли в фильме "Топ Ган: Мэверик" Том Круз не только сам прошел очередной курс интенсивных тренировок перед съемками, но и заставил это сделать всех своих молодых коллег, которым довелось сыграть роли пилотов нового поколения.

Об этом рассказал продюсер картины Джерри Брукхаймер.

"Он заставил актеров проходить через этот изнурительный процесс в течение трех месяцев, чтобы они смогли выдержать все нагрузки пилотов, когда мы поместим их в F/A-18. Это был действительно тяжелый труд для молодежи, потому что они также должны были пройти обучение выживанию в воде, где им завязывают глаза и помещают в резервуар, который перевернут вверх дном, и они должны понять, как выбраться. Но сам Том прошел через все то же самое! Причем, как мне сказали, он сделал это точно так же, как и 22-летние парни. Вот насколько он хорош", - прокомментировал он.

Именно поэтому Брукхаймер нисколько не удивился, когда услышал о планах снять фильм с участием Тома Круза на орбите Земли.

"Если кто-то и может это сделать, так это только он", - добавил продюсер.

Напомним, что из-за эпидемии коронавируса релиз фильма "Топ Ган: Мэверик" был перенесен на декабрь 2020 года.