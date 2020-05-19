"Темный рыцарь" вернется на большие экраны, но только в Гонконге

Новости культуры:Warner Bros. вновь выпустит в прокат трилогию "Темный рыцарь".

Студия Warner Bros. вновь выпустит в прокат трилогию режиссера Кристофера Нолана "Темный рыцарь". Правда, как отмечается издание The Hollywood Reporter, шанс увидеть фильмы на большом экране, в том числе в IMAX, в июне 2020 года будет только у жителей Гонконга.

Власти административного района разрешили открыть часть кинотеатров уже в середине мая, в июне число работающих залов значительно увеличится. Предполагается, что таким образом студия намерена напомнить зрителям о творчестве Нолана перед планируемым выпуском в прокат новой работы постановщика - триллера под названием "Довод".

Первая часть трилогии - "Бэтмен: начало" вышла в 2005 году и едва окупилась в прокате. Ее сборы составили всего 370 миллионов долларов при производственном бюджете в 150 миллионов долларов.

Второй фильм - "Темный рыцарь", в котором роль Джокера исполнил Хит Леджер ждал грандиозный успех - более миллиарда долларов и посмертная награда актеру от Американской Киноакадемии.

Выход третьей части - "Темный рыцарь 2: Возрождение легенды" был омрачен страшным преступлением: на одном из премьерных показов в США вооруженный преступник расстрелял находившихся в зале зрителей. В результате нападения 12 человек погибли, более 50 получили ранения.