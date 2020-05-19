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Байопик о жизни рок-легенды Бадди Холли запустили в производство

Байопик о жизни рок-легенды Бадди Холли запустили в производство
18:39 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Картина, которая была анонсирована еще в 2018 году, наконец-то обрела режиссера.

В Голливуде началась работа над новым биографическим фильмом о жизни рок-легенды Бадди Холли. 

Как сообщает Variety, байопик под названием Clear Lake поставит номинант на премию "Оскар" Брюс Бересфорд ("Шофер мисс Дэйзи", "Мистер Черч", "Нежное милосердие"). Бересфорд отметил, что его привлек сценарий фильма, подробно и ярко раскрывший трагическую историю Бадди Холли и его эпохи.

Фильм расскажет, как Холли и его группа предсказали рождение "рок-н-ролла" и повлияли на систему гражданских прав в США. Основой станет тур Biggest Show of Stars 1958 года и последний концерт музыканта, состоявшийся 2 февраля 1959 года в городе Клир-Лейк. На следующий день он погиб в авиакатастрофе в возрасте 22 лет. Вместе с Холли погибли еще два молодых артиста: 17-летний Ричи Валенс (автор хита La Bamba) и 28-летний Биг Боппер. 3 февраля 1959 года вошел в историю как "день, когда умерла музыка".

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Изначально байопик планировалось выпустить в 2019 году, к 60-й годовщине смерти Бадди Холли. Теперь же съемки ленты стартуют в конце 2020 года.

Холли является автором хитов Everyday, Peggy Sue, Maybe Baby и др. Ранее жизнь Холли уже была экранизирована - в 1978 году вышла драма "История Бадди Холли". Роль музыканта исполнил Гэри Бьюзи, впоследствии получивший за нее номинацию на "Оскар". А композитор Джо Ренцетти получил "Оскар" за лучший саундтрек.

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Кино, Фильм, Съемки, Режиссер, Байопик, Бадди Холли.
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