Режиссер "Шазама!" снял новый короткометражный хоррор (Видео)

Новости культуры:Первый полнометражный фильм "И гаснет свет…" 2016 года, который поставил режиссер, является творческим переосмыслением его же короткометражного "Без света" 2013 года.

Находясь на карантине, режиссер Дэвид Сандберг вернулся к тому, с чего начинал свою кинокарьеру. Первыми снятыми им картинами были малобюджетные короткометражки в жанре хоррор.

И теперь он снова превратил свою квартиру в съемочную площадку. В апреле Дэвид Сандберг выложил на своем YouТube-канале трехминутный фильм Shadowed.

В мае пришла очередь более крупных форм. Теперь на канале появилась шестиминутная картина Not Alone in Here. В обеих картинах главную роль исполнила супруга режиссера Лотта Лостен. Даже без карантина Сандберг предпочитает в своих фильмах снимать именно ее. В фильмографии актрисы полтора десятка лент. И большая часть из них — короткометражные фильмы ужасов ее мужа.

Как только режиссер получит возможность вернуться к полнометражному кино, он примется за съемки сиквела "Шазама!".

Пока про картину известно, что Warner Bros. перенесла дату премьеры с 1 апреля 2022 года на 4 ноября 2022 года из-за задержек в производстве, вызванных пандемией коронавируса.