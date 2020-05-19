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Дэвид Аркетт возвращается к "старой и новой семье" фильма "Крик"

Дэвид Аркетт возвращается к "старой и новой семье" фильма "Крик"
19:54 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Ходят слухи, что к работе над серией может вернуться Нив Кэмпбелл, а также Кортни Кокс.

Актер Дэвид Аркетт вернется к роли шерифа Дьюи Райли в перезапуске фильма "Крик". Он играл эту роль во всех сериях франшизы, пишет deadline.

Никаких деталей нового фильма пока не раскрывали.

За постановку нового "Крика" будут отвечать режиссеры комедийного триллера "Я иду искать" Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт.

Сам актер отметил, что с нетерпением ждет возвращения к "старой и новой семье" проекта.

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Напомним, на данный момент франшиза "Крик" состоит из четырех полнометражных фильмов, которые вышли в 1996, 1997, 2000 и 2011 годах. В 2015 году состоялась премьера телесериала "Крик".

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Кино, Съемки, Актер, Крик, Дэвид Аркетт.
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