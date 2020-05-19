Netflix презентовал трейлер военной драмы Da 5 Blood с Жаном Рено (Видео)

Лента расскажет о пятерых ветеранах вьетнамской войны, которые спустя десятилетия отправляются обратно в джунгли, чтобы найти спрятанные там сокровища, а заодно и останки похороненного командира. Роли в фильме исполнили Чедвик Боузман, Жан Рено, Пол Уолтер Хаузер, Делрой Линдо, Кларк Питерс, Мелани Тьерри и другие. Премьера фильма запланирована на 12 июня.