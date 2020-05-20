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Фильм "Тільки диво" завоевал международную награду (Видео)

Фильм "Тільки диво" завоевал международную награду (Видео)
11:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости культуры:Кинолента "Тільки диво" стала победителем Международного кинофестиваля для детей и юношества WonderFest.

Отечественная киноиндустрия не прекращает удивлять украинцев. Всего за несколько лет наши фильмы начали покорять не только киноманов, но и зарубежных экспертов.

Об этом сообщили представители Госкино на странице в фейсбук. По их данным, международный кинофестиваль прошел с 12 по 16 мая в Румынии. Среди десятков фильмов эксперты выделили фэнтезийную ленту режиссера Елены Каретник "Тільки диво".

Победителя определяло профессиональное жюри, в которое вошли критики, режиссеры и актеры из Бельгии, Македонии, Израиля, Болгарии и Румынии. Именно они отдали Елене Каретник и Дмитрию Санину две награды в номинациях "Лучшее визуальное решение" и "Лучшая операторская работа". 

Что известно о фильме "Тільки диво"

"Тільки диво" – это рождественская семейная сказка, которая вышла на большой экран зимой 2019 года. По сюжету, мальчик Северин и его сестра Аника пытаются спасти своего больного отца. Для этого главные герои отправляются в увлекательное путешествие и преодолевают немало трудностей. Все события происходят накануне праздника Николая, поэтому и презентовали фильм накануне этого дня.

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Экранизировать увлекательный сюжет взялась Елена Каретник, на счету которой – 57 документальных фильмов и 2 телесериала. Впервые режиссер сняла художественную киноленту и сразу же получила за нее награду.

Особое внимание актеры проекта уделили подбору актеров и музыкальномусопровождению. В "Тільки диво" зрители смогли увидеть: Георгия Ярмоленко Анжелику Савченко Евгения Нищука Петра Миронова Сергея Озиряного Наталью Дзенькив (певица Lama).

Кроме этого, в сказочной киноленте зазвучали песни в исполнении Иларии и группы Lama. Смотрите трейлер к фильму "Тільки диво": видео

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Фильмы, Кино, Награды, Кинолента, Тільки диво, WonderFest.
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