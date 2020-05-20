Актер Леонардо ДиКаприо не получил роль в "Капитане Крюке"

Новости культуры:Оказывается, в "Капитане Крюке" мог появиться еще один актер, который впоследствии обрел мировую известность, — речь о Леонардо ДиКаприо.

Хотя фильм Стивена Спилберга "Капитан Крюк" о Питере Пэне не сумел стать хитом проката, дело было явно не в режиссуре и актерском составе.

Главные роли в этой семейной картине сыграли Дастин Хоффман и Робин Уильямс, а компанию им составили Джулия Робертс и Боб Хоскинс.

Пару дней назад в Instagram-аккаунте основанной Спилбергом компании Amblin Entertainment были опубликованы фото юного ДиКаприо, который проходит пробы на одну из ролей в "Капитане Крюке". Возможно, он имел шансы стать одним из Потерянных мальчишек.

Поскольку премьера "Капитана Крюка" состоялась в декабре 1991-го, эти снимки были сделаны по крайней мере на год ранее, когда ДиКаприо было 15 или 16 лет.

Разумеется, на тот момент он был лишь подающим надежды актером, чьи профессиональные свершения начнутся несколько позже. Первыми серьезными работами ДиКаприо станут роли в драмах "Жизнь этого парня" и "Что гложет Гилберта Грейпа?" — оба эти фильма вышли в 1993 году.