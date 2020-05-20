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В Сети появился трейлер "Последних дней американской преступности" (Видео)

В Сети появился трейлер "Последних дней американской преступности" (Видео)
15:53 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:Фильм основан на одноименном комиксе Рика Ремендера и Грега Токкини. Режиссером ленты стал Оливье Мегатон ("Заложница 2", "Перевозчик 3").

Стриминговый сервис Netflix показал зрителям трейлер предстоящего боевика "Последние дни американской преступности". 

Действие картины развернется в недалеком будущем. Для окончательной победы над преступностью и терроризмом правительство США разработало тайный проект.

По всей территории страны будет транслироваться специальный сигнал, воздействующий на мозги граждан и делающий невозможным совершение противоправных действий. Для отвлечения внимания граждан от проекта объявляется о денежной реформе. Но за неделю до начала трансляции информация просачивается в прессу. И страна погружается в хаос. 

Именно в этот момент команда из мелкого жулика Грэма Брика (Эдгар Рамирес), гангстера Кевина Кэша (Майкл Питт) и хакера Шелби Дюпри (Анна Брюстер) старается провернуть последнее великое ограбление в истории американской преступности. Их цель — зарядное устройство для новой валюты, которое даст им доступ к неограниченному количеству денег.

Актер Леонардо ДиКаприо не получил роль в "Капитане Крюке"

Фантастическая идея о том, что государство может с помощью специального сигнала контролировать поведение граждан, впервые была высказана более полувека назад в произведении братьев Стругацких "Обитаемый остров".

Премьера "Последних дней американской преступности" состоится на Netflix 5 июня.

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Фильмы, Кино, Боевики, Новые фильмы, Трейлер, Netflix, Последние дни американской преступности.
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