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Еще один фильм о пандемии: режиссер "Трансформеров" берется за дело

Еще один фильм о пандемии: режиссер "Трансформеров" берется за дело
22:19 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Дата релиза будущей новинки пока не определена.

Режиссер Майкл Бэй ("Трансформеры") и экс-руководитель производства Paramount Invisible Narratives Адам Гудман выступят продюсерами триллера на тему пандемии.

Как сообщает Deadline, фильм под названием Songbird станет первым, созданным в Лос-Анджелесе с момента начала карантина - город до сих пор находится на локдауне. Съемки планируют начать в течение ближайших пяти недель.

Режиссером выступит Адам Мейсон, написавший сценарий с Саймоном Бойесом.

Сообщается, что создатели применят некие инновационные методы съемки, которые позволят безопасно работать во время карантина. Они якобы уже представили схему работы Гильдии киноактеров и получили ее одобрение. Пока что создатели фильма дистанционно проводят кастинг и инструктаж актеров.

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Детали сюжета пока держатся в секрете. Известно лишь, что действие будет происходить в недалеком будущем, когда власти вновь вводят карантин, причем куда более жесткий, мотивируя это тем, что вирус мутировал. Ожидается, что лента будет напоминать "Паранормальное явление" и "Монстро".

Стоимость создания неизвестна, но предполагается, что производственный бюджет окажется весьма скромным. 

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Кино, Фильм, Майкл Бэй, Режиссер.
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