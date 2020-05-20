Не хуже Голливуда: украинский фильм номинирован на премию Taurus World Stunt Awards

Новости культуры:Награду ежегодно вручают за лучшие каскадерские трюки, которые поразили зрителей и критиков.

Украинская кинолента "Захар Беркут" оказалась в списке номинантов на премию Taurus World Stunt Awards. В номинации "Лучший экшн в зарубежном фильме" оказалась новинка Ахтема Сеитаблаива и Джона Винна.

Список номинантов уже разместили на официальном сайте Taurus World Stunt Awards. Согласно этим данным, на престижную голливудскую награду претендуют десятки успешных фильмов. В частности, в номинантах представлен "Захар Беркут".

Что такое Taurus World Stunt Awards?

Это знаменитая международная премия, которая вручается за лучшие трюки в кино. По традиции, церемония проходит в Лос-Анджелесе на студии Paramount. Победители получают 12-килограммовую статуэтку. Вероятно, из-за пандемии нынешнееторжественное мероприятие пройдет в онлайн-режиме.

Кроме "Захара Беркута", в номинации оказались:

"Первый король: Рождение империи" (Италия),

"Касабланка" (Египет),

"Спасти Леннинград" (Россия) "

Томирис" (Казахстан).

Почему "Захар Беркут" попал в номинацию

Кинолента "Захар Беркут" получила огромный успех в первые дни проката. А все потому, что это совместная работа Украины и Голливуда, ведь режиссеры Ахтем Сеитаблаев и Джон Винн работали над кинолентой в тандеме.

По сюжету, в 1241 году монгольская орда захватывает все города, разоряя земли и захватывая в плен людей. Когда вражеское войско дошло до Карпат, у них внезапно исчезают все пленные. Монгольский хан готов пожертвовать всеми воинами, чтобы проучить смельчаков. Но он не знает, что теперь придется противостоять армии легендарного Захара Беркута.

В киноленте можно увидеть не только живописные кадры украинских земель, но и эффектные каскадерские трюки. Именно благодаря им фильм "Захар Беркут" и попал в номинанты Taurus World Stunt Awards.

Главные роли в фильме сыграли: Роберт Патрик, Алекс Макниколл, Поппи Дрейтон, Томми Флэнаган, Андрей Исаенко, Цэгмид Цэрэнболд, Олег Волощенко, Рокки Майерс, Алина Коваленко, Ержан Нурымбет, Виктор Жданов.