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Не хуже Голливуда: украинский фильм номинирован на премию Taurus World Stunt Awards
Украинский фильм номинирован на премию Taurus World Stunt Awards

Не хуже Голливуда: украинский фильм номинирован на премию Taurus World Stunt Awards

Не хуже Голливуда: украинский фильм номинирован на премию Taurus World Stunt Awards
17:29 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:Награду ежегодно вручают за лучшие каскадерские трюки, которые поразили зрителей и критиков.

Украинская кинолента "Захар Беркут" оказалась в списке номинантов на премию Taurus World Stunt Awards.  В номинации "Лучший экшн в зарубежном фильме" оказалась новинка Ахтема Сеитаблаива и Джона Винна.

Список номинантов уже разместили на официальном сайте Taurus World Stunt Awards. Согласно этим данным, на престижную голливудскую награду претендуют десятки успешных фильмов. В частности, в номинантах представлен "Захар Беркут".

Что такое Taurus World Stunt Awards?

Это знаменитая международная премия, которая вручается за лучшие трюки в кино. По традиции, церемония проходит в Лос-Анджелесе на студии Paramount. Победители получают 12-килограммовую статуэтку. Вероятно, из-за пандемии нынешнееторжественное мероприятие пройдет в онлайн-режиме.

Кроме "Захара Беркута", в номинации оказались:

  • "Первый король: Рождение империи" (Италия),

  • "Касабланка" (Египет),

  • "Спасти Леннинград" (Россия) "

  • Томирис" (Казахстан).

 
 
 
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«Захар Беркут» – номінант фестивалю Taurus World Stunt Award! Завдяки блискучій роботі знімальної групи, зокрема постановників трюків Павла Авілова та Дмитра Рудого, фільм потрапив у категорію Best Action in a Foreign Film одного з найпрестижніших фахових кінофестивалів! The Taurus World Stunt Awards відзначають кращих каскадерів, що ризикують власним здоров’ям на знімальному майданчику, виконуючи найсміливіші та найкарколомніші трюки. На жаль, через пандемію оголошення результатів та церемонія вручення нагород не відбудеться у травні. Проте організатори запевняють, що повідомлять про нову дату, як тільки проведення фестивалю буде повністю безпечним. Сподіваємось, що всі загрози минуть якнайшвидше. Вболіваймо за наших!

Публикация от Фільм «Захар Беркут» (@zakharberkut_film)

Почему "Захар Беркут" попал в номинацию

Кинолента "Захар Беркут" получила огромный успех в первые дни проката. А все потому, что это совместная работа Украины и Голливуда, ведь режиссеры Ахтем Сеитаблаев и Джон Винн работали над кинолентой в тандеме.

По сюжету, в 1241 году монгольская орда захватывает все города, разоряя земли и захватывая в плен людей. Когда вражеское войско дошло до Карпат, у них внезапно исчезают все пленные. Монгольский хан готов пожертвовать всеми воинами, чтобы проучить смельчаков. Но он не знает, что теперь придется противостоять армии легендарного Захара Беркута.

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В киноленте можно увидеть не только живописные кадры украинских земель, но и эффектные каскадерские трюки. Именно благодаря им фильм "Захар Беркут" и попал в номинанты Taurus World Stunt Awards.

Главные роли в фильме сыграли: Роберт Патрик, Алекс Макниколл, Поппи Дрейтон, Томми Флэнаган, Андрей Исаенко, Цэгмид Цэрэнболд, Олег Волощенко, Рокки Майерс, Алина Коваленко, Ержан Нурымбет, Виктор Жданов. 

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Кино, Фильм, Номинация, Захар Беркут, Taurus World Stunt Awards.
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