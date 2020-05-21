Главной героиней первого фильма Sony по комиксам Marvel может стать Мадам Паутина

Новости культуры:Возможно, главной героиней станет Мадам Паутина из комиксов о "Человеке-пауке".

Sony работает над фильмом Marvel о женщине-супергероине.

По данным источников журнала Variety, Sony Pictures заключила контракт с постановщицей С. Дж. Кларксон, до этого работавшей над сериалами "Джессика Джонс", "Банши" и "Оранжевый — хит сезона". Режиссёр будет работать над первым фильмом студии по комиксам Marvel, в центре которого будет женщина-супергероиня.

На данный момент неизвестно, какому именно персонажу посвятят фильм, но инсайдеры утверждают, что это может быть Мадам Паутина — парализованная мутантка-телепат, способная предсказывать будущее. Она не раз появлялась в комиксах о Человеке-пауке, помогая главному герою, а также была связана с несколькими версиями Женщины-паука.

Источники Variety отмечают, что планы могут измениться, так как к проекту не привязаны сценаристы — возможно, над сюжетом будут работать после того, как найдут исполнительницу главной роли. Студия уже составила список потенциальных актрис, в котором есть Шарлиз Терон и Эми Адамс, но переговоры пока что не начались.

Для Кларксон фильм может стать полнометражным дебютом. Несколько студий уже рассматривали её кандидатуру как режиссёра крупных блокбастеров — в 2018 году её утвердили в качестве постановщицы "Стартрека 4", но проект с тех пор перезапустили.