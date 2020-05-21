Скачать
Четверг, 21.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ЦОЗ о новом смягчении карантина: 13 областей готовы к переходу на второй этап
ЦОЗ о новом смягчении карантина: 13 областей готовы к переходу на второй этап
Пандемия: США увеличили помощь Украине
Пандемия: США увеличили помощь Украине
Тайсон Фьюри рассказал о своей депрессии
Тайсон Фьюри рассказал о своей депрессии
Фруктово-овощной тест: пройдите тест и узнайте о себе немного нового
Фруктово-овощной тест: пройдите тест и узнайте о себе немного нового

Главной героиней первого фильма Sony по комиксам Marvel может стать Мадам Паутина

Главной героиней первого фильма Sony по комиксам Marvel может стать Мадам Паутина
02:40 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер

Новости культуры:Возможно, главной героиней станет Мадам Паутина из комиксов о "Человеке-пауке".

Sony работает над фильмом Marvel о женщине-супергероине.

По данным источников журнала Variety, Sony Pictures заключила контракт с постановщицей С. Дж. Кларксон, до этого работавшей над сериалами "Джессика Джонс", "Банши" и "Оранжевый — хит сезона". Режиссёр будет работать над первым фильмом студии по комиксам Marvel, в центре которого будет женщина-супергероиня.

На данный момент неизвестно, какому именно персонажу посвятят фильм, но инсайдеры утверждают, что это может быть Мадам Паутина — парализованная мутантка-телепат, способная предсказывать будущее. Она не раз появлялась в комиксах о Человеке-пауке, помогая главному герою, а также была связана с несколькими версиями Женщины-паука.

Источники Variety отмечают, что планы могут измениться, так как к проекту не привязаны сценаристы — возможно, над сюжетом будут работать после того, как найдут исполнительницу главной роли. Студия уже составила список потенциальных актрис, в котором есть Шарлиз Терон и Эми Адамс, но переговоры пока что не начались.

Создатель "Дэдпула" о третьей части: Я бы не ждал ее в ближайшее время

Для Кларксон фильм может стать полнометражным дебютом. Несколько студий уже рассматривали её кандидатуру как режиссёра крупных блокбастеров — в 2018 году её утвердили в качестве постановщицы "Стартрека 4", но проект с тех пор перезапустили.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Marvel, Sony, С. Дж. Кларксон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина и Израиль обсудили вопрос сотрудничества
02 Милевский забил гол за Динамо-Брест в матче против БАТЭ (Видео)
03 Бьют рекорды: клип Дана Балан и Оксаны Мухи превзошел дуэт с Тиной Кароль
04 Размер обуви и мужская верность: в чем связь
05 В ВОЗ заявили о рекордном количестве заражений COVID-19 за сутки в мире
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Глава МВД Ирана попал в санкционный список США
Глава МВД Ирана попал в санкционный список США
Ермак пригласил Супрун в Национальный совет реформ
Ермак пригласил Супрун в Национальный совет реформ
Модернизация армии: ВС ВСУ планирует закупки многоцелевых истребителей
Модернизация армии: ВС ВСУ планирует закупки многоцелевых истребителей
Были, но исчезли: найдены доказательства существования озер на Марсе
Были, но исчезли: найдены доказательства существования озер на Марсе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь