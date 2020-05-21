Режиссер "Джессики Джонс" снимет женский сольник во вселенной Человека-паука Sony и Marvel

Новости культуры:Кто именно станет центральным персонажем картины, пока точно неизвестно, но инсайдеры предполагают, что скорее всего это будет Мадам Паутина.

Издание Variety сообщает, что, по данным их источников, компания Sony Pictures подписала контракт с режиссером С. Дж. Кларксон ("Джессика Джонс", "Оранжевый — хит сезона"). Кларксон создаст первый фильм Marvel про женщину-супергероиню по вселенной Человека-паука.

Персонаж неоднократно появлялся в комиксах, помогая Человеку-пауку и нескольким версиям Женщины-паука.

Мадам Паутина слепа и парализована. Но при этом она может предвидеть будущее, читать мысли и влиять на чужие мысли, а также ограниченно бессмертна — не может умереть от старости и болезней, но может быть убита.

Планы студии в любой момент могут измениться, так как за проектом еще не закреплены сценаристы. Источники предполагают, что разработка сюжета начнется после утверждения актрисы на главную роль. Студия уже определилась со списком актрис, которые могут получить эту роль, но переговоры еще не начались. Известно, что в списке есть Шарлиз Терон и Эми Адамс.

Для С. Дж. Кларксон фильм будет дебютом в полнометражном кино. До этого она работала только над сериалами. Ранее она уже была утверждена режиссером фильма "Стартрек 4", но проект так до сих пор и не запущен.