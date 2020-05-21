Скачать
Четверг, 21.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Железная дорога готова возобновить пассажирские перевозки
Железная дорога готова возобновить пассажирские перевозки
Ослабление карантина: когда в Киеве заработает метро и откроются детсады
Ослабление карантина: когда в Киеве заработает метро и откроются детсады
Олимпиада в Токио в 2021 году под угрозой отмены
Олимпиада в Токио в 2021 году под угрозой отмены
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 мая

Режиссер "Джессики Джонс" снимет женский сольник во вселенной Человека-паука Sony и Marvel

Режиссер "Джессики Джонс" снимет женский сольник во вселенной Человека-паука Sony и Marvel
14:29 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: popcornnews.ru

Новости культуры:Кто именно станет центральным персонажем картины, пока точно неизвестно, но инсайдеры предполагают, что скорее всего это будет Мадам Паутина.

Издание Variety сообщает, что, по данным их источников, компания Sony Pictures подписала контракт с режиссером С. Дж. Кларксон ("Джессика Джонс", "Оранжевый — хит сезона"). Кларксон создаст первый фильм Marvel про женщину-супергероиню по вселенной Человека-паука.

Персонаж неоднократно появлялся в комиксах, помогая Человеку-пауку и нескольким версиям Женщины-паука.

Мадам Паутина слепа и парализована. Но при этом она может предвидеть будущее, читать мысли и влиять на чужие мысли, а также ограниченно бессмертна — не может умереть от старости и болезней, но может быть убита. 

HBO Max покажет "Лигу справедливости" в "версии Снайдера"

Планы студии в любой момент могут измениться, так как за проектом еще не закреплены сценаристы. Источники предполагают, что разработка сюжета начнется после утверждения актрисы на главную роль. Студия уже определилась со списком актрис, которые могут получить эту роль, но переговоры еще не начались. Известно, что в списке есть Шарлиз Терон и Эми Адамс.

Для С. Дж. Кларксон фильм будет дебютом в полнометражном кино. До этого она работала только над сериалами. Ранее она уже была утверждена режиссером фильма "Стартрек 4", но проект так до сих пор и не запущен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Marvel, Sony, Режиссер, Женщин-паук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В каких области не смогут ослабить карантин с 22 мая
02 В погоне за здоровым питанием: 5 главных ошибок
03 Бьют рекорды: клип Дана Балан и Оксаны Мухи превзошел дуэт с Тиной Кароль
04 Холодно и дождливо: синоптики рассказали, когда в Украине изменится погода
05 Увольнение главы Запорожской ОГА: в Кабмине объяснили причину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация на фронте: один украинский военнослужащий погиб, двое ранены
Ситуация на фронте: один военный погиб, двое ранены
Карта коронавируса в Украине и мире 21 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
В Киеве за сутки - 65 новых случаев COVID-19
В Киеве за сутки - 65 новых случаев COVID-19
Как стать удачливее при помощи нумерологии
Как стать удачливее при помощи нумерологии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь