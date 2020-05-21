Просто устала: названа вероятная причина ухода Руби Роуз из сериала "Бэтвумен"

Новости культуры:19 мая звезда сериала "Бэтвумен" внезапно сообщила о своём уходе из проекта.

Решение Руби Роуз покинуть сериал "Бэтвумен" было достаточно неожиданным для всех. Что привело к появлению слухов о возможных причинах такого поступка. Основной версией среди поклонников сериала были проблемы после перенесенной в конце прошлого года операции по удалению межпозвоночных грыж. Однако источники, знакомые с ситуацией, опровергли эту версию, сообщив, что "решение Роуз не имеет ничего общего с ее здоровьем или последствиями операции".

Инсайдеры издания Variety сообщили, что Роуз была недовольна продолжительностью своего рабочего дня. Как главная героиня сериала она проводила много часов ежедневно на съемочной площадке. В результате актриса и Warner Bros. Television приняли совместное решение о прекращении сотрудничества.

Ранее актриса писала в своем Instagram, что всю жизнь боролась за свое психическое здоровье, неоднократно пыталась покончить жизнь самоубийством, а также лежала в госпиталях с целью излечения от этого желания.

View this post on Instagram A post shared by Ruby Rose (@rubyrose) on Oct 10, 2019 at 7:38pm PDT

Возможно, что повышенные нагрузки во время съемок вызвали обострение старых проблем с психикой.

Роль Бэтвумен стала первой главной ролью для Руби Роуз. Актриса получила эту роль в том числе и потому, что ЛГБТ-сообщество требовало, чтобы лесбиянку в сериале играла лесбиянка в жизни.