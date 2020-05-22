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"Антебеллум": Lionsgate опубликовала трейлер хоррора с Жанель Монэ в главной роли

"Антебеллум": Lionsgate опубликовала трейлер хоррора с Жанель Монэ в главной роли
21:30 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Картина должна была выйти в апреле, но премьеру перенесли на 21 августа.

Компания Lionsgate представила новые трейлер и постер предстоящего хоррора "Антебеллум" (Antebellum, "До гражданской войны") Джерарда Буша и Кристофера Ренца. Главную роль сыграла Жанель Монэ.

В картине также снимались Кирси Клемонс, Джена Мэлоун, Джек Хьюстон, Эрик Ланж, Габури Сидибе. Продюсерами выступают Шон Маккиттрик и Рэймонд Мэнсфилд, которые работали над картинами "Прочь", "Черный клановец", "Мы".

Лента расскажет о популярном авторе Веронике Хенли (Жанель Монэ). По сюжету героиня оказывается в ловушке "ужасающей реальности" и вынуждена раскрыть некую тайну.

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Как рассказал Джерард Буш в интервью Comic Book, на создание фильма ужасов он вдохновился после одного кошмара, который ему приснился после смерти отца.

"Я чувствовал, что женщина в этом кошмаре так отчаянно нуждалась в помощи, что она кричала сразу во многих измерениях, и это все как бы могло существовать в других пространстве и времени. И потом мы выстроили вокруг этого историю", - рассказал Буш.

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Все по теме:

Хоррор, Lionsgate, Трейлер, Постер, Жанель Монэ, Antebellum, До гражданской войны.
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