Трейлер фильма "Довод" с Робертом Паттинсоном показали в игре Fortnite

Новости культуры:Пока премьера "Тенет" запланирована на 17 июля.

Студия Warner Bros. опубликовала новый трейлер фильма "Довод" Кристофера Нолана. Как сообщает "Медуза", премьера трейлера состоялась в игре Fortnite. В ней же ранее провел рекордный концерт рэпер Трэвис Скотт. По словам организатора церемонии The Game Awards Джеффа Кили, летом в Fortnite можно будет посмотреть один из фильмов Нолана целиком.

О сюжете картины по-прежнему мало что известно: протагонист сотрудничает с какой-то организацией, которая пытается предотвратить Третью мировую войну. При этом, главный герой может управлять временем и двигать предметы силой мысли. Ему также сообщают слово "Довод", которое "может открыть нужные двери".

В фильме снялись Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Майкл Кейн и Кеннет Брана.

Журналисты отметили, что в новом трейлере не появляется дата выхода фильма. 17 июля остается только в комментарии к нему. Возможно, студия боится, что выход фильма на экраны придется перенести.

Ранее сообщалось, что Кристофер Нолан не хочет переносить премьеру "Довод" и надеется все-таки выпустить его 17 июля.