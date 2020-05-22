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Трейлер фильма "Довод" с Робертом Паттинсоном показали в игре Fortnite

Трейлер фильма "Довод" с Робертом Паттинсоном показали в игре Fortnite
15:58 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: instagram

Новости культуры:Пока премьера "Тенет" запланирована на 17 июля.

Студия Warner Bros. опубликовала новый трейлер фильма "Довод" Кристофера Нолана. Как сообщает "Медуза", премьера трейлера состоялась в игре Fortnite. В ней же ранее провел рекордный концерт рэпер Трэвис Скотт. По словам организатора церемонии The Game Awards Джеффа Кили, летом в Fortnite можно будет посмотреть один из фильмов Нолана целиком.

О сюжете картины по-прежнему мало что известно: протагонист сотрудничает с какой-то организацией, которая пытается предотвратить Третью мировую войну. При этом, главный герой может управлять временем и двигать предметы силой мысли. Ему также сообщают слово "Довод", которое "может открыть нужные двери".

В фильме снялись Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Майкл Кейн и Кеннет Брана.

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Журналисты отметили, что в новом трейлере не появляется дата выхода фильма. 17 июля остается только в комментарии к нему. Возможно, студия боится, что выход фильма на экраны придется перенести.

Ранее сообщалось, что Кристофер Нолан не хочет переносить премьеру "Довод" и надеется все-таки выпустить его 17 июля.

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Кристофер Нолан, Warner Bros., Трейлер, TENET, Fortnite, Довод.
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